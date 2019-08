„Wer Biomasse abdreht, dreht Atomstrom auf“

„SPÖ-Umweltstadträtin Sima hat es trotz mehrmaliger Warnung verabsäumt, für eine Finanzierung des umweltfreundlichen Kraftwerks zu sorgen“, wetterte der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann und Vizebürgermeister Dominik Nepp am Donnerstag in einer Aussendung. Die durch die Abschaltung ruhenden Kapazitäten müssten nun anders aufgefangen werden. „Und das kann sicher nicht so umweltfreundlich passieren wie in Simmering. Wer Biomasse abdreht, dreht Atomstrom auf“, so Nepp.