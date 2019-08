Die gute Situation im Tourismus spiegelt sich auch in der Regionalstatistik wieder: Hier führt die Stadt Salzburg das Ranking mit einem Minus an Arbeitslosen von 13,6 Prozent an. Den stärksten Anteil hatte daran die Gastronomie. Es folgen der Pinzgau (-13,3%), der Lungau (-9,7%) und der Pongau (-9,5%). Auch der Flachgau (-5,2%) und der Tennengau (-2,4%) erzielten Rückgänge, liegen dabei aber deutlicher unter dem Landesschnitt.



Die Zahl der dem AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen ist um 4,8 Prozent auf 6.992 gestiegen.