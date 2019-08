Schwimmen gilt als die beliebteste Sportart in ganz Österreich. Rund 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gehen regelmäßig ins Bad oder in einen See, um dort ihre Bahnen zu ziehen. Dabei muss man beachten, dass Frauen hier vorne liegen, Männer schwimmen deutlich weniger. Sie schwingen sich lieber aufs Fahrrad. Wer im Sommer Abkühlung sucht, aber kein Schwimmer ist, für den gibt es tolle Alternativen. Wir stellen Ihnen einige davon vor: