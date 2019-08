Die Jungvögel wurden bereits in den Wienerwald übersiedelt und können sich in den kommenden Tagen in einer Freilassungsvoliere Stück für Stück an ihre künftige Freiheit gewöhnen. „In zwei bis drei Wochen werden sie in der Abenddämmerung freigelassen. Danach ist es entscheidend, dass sie noch einige Zeit von uns zugefüttert werden, bis sie ihre Flugmuskeln genug trainiert und ihre Jagdtechnik perfektioniert haben“, erklärte Richard Zink von der Österreichischen Vogelwarte.