Ingwer enthält mehrere Inhaltsstoffe, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken: Ätherische Öle, Gingerol, Harz und Harzsäuren. Zudem ist Ingwer reich an Vitamin C, Eisen, Kalzium, Phosphor und Magnesium. Das enthaltene Rhizom trägt zu einer gesunden Darmflora bei. Aber nicht nur das: Ingwer gilt als Scharfmacher: Das enthaltene Gingerol heizt dem Stoffwechsel so richtig ein, bringt den Kreislauf und die Verdauung in Schwung. Daher ist Ingwer auch fester Bestandteil sämtlicher Diäten und aus der gesunden Ernährungsweise nicht mehr wegzudenken.