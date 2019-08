Als Knox wegen des Spendenaufrufs in Kritik geriet, erklärte sie, ihr Ausflug nach Italien hätte ihr Hochzeitsbudget verschlungen. Die 32-Jährige reiste im Juni zum ersten Mal nach dem Justizkrimi in das Land zurück, in dem sie jahrelang im Gefängnis saß, um an einer Tagung über Justizirrtümer teilzunehmen. Die Organisatoren der Konferenz in Modena berichteten jedoch, sie hätten die Reise- und Aufenthaltskosten für die US-Amerikanerin und ihre Begleitung übernommen.