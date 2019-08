„Nur du kommst mit so was durch.“

Den Fans des Power-Duos gefällt der Post außerordentlich. Viele haben lachende Emojis gepostet. Auch der österreichische Neffe von Schwarzenegger, Patrick Knapp Schwarzenegger, reagierte auf den Scherz und schrieb an Stallone: „Nur du kommst mit so was durch.“ Einen User erinnerte das Bild an Schwarzeneggers Film „Twins“ mit Danny de Vito.