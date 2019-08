Die Arbeitslosigkeit ist im Juli in Österreich um 4,5 Prozent beziehungsweise um 15.387 Personen gesunken. 325.206 Menschen waren ohne Job. Davon waren 53.429 in Schulungen (-4581 Menschen oder -7,9 Prozent), so das Sozialministerium am Donnerstag. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition sank damit im Vergleich zum Vorjahresmonat lediglich um 0,3 Prozentpunkte und betrug 6,5 Prozent.