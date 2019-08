28-jähriger Syrer in U-Haft

Der Täter ergriff zu Fuß und per Fahrrad die Flucht und entledigte sich dabei der Tatwaffe. Nach dem Mann wurde unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht. Gegen 21 Uhr nahm ein Großaufgebot an Beamten schließlich den Verdächtigen, einen 28-jähriger Syrer, der 2015 nach Deutschland gekommen war, fest. Er war wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung der Polizei bekannt und hatte einen gültigen Aufenthaltstitel. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag die Untersuchungshaft über ihn verhängt.