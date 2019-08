Der 30-Jährige hätte in der Terrororganisation eine führende Rolle einnehmen sollen, er wurde sogar als Nachfolger von deren Führer Ayman al-Zawahiri gehandelt. In den letzten Jahren tauchte der Sohn bin Landens immer öfter in Al-Kaida-Propaganda auf. Zum 16. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 wurde sein Gesicht mit dem seines Vaters auf einer Fotomontage vor dem brennenden World Trade Center gezeigt.