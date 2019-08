Langfristig soll der sportliche Bereich in einen ähnlichen Bereich vordringen, wo die Infrastruktur (neue Generali-Arena, Viola Park) bereits ist, großes Augenmerk wird in Zukunft auch auf das Scouting gelegt. „Ich will alle an das Maximum bringen“, so der neue Sport-Vorstand, der sich von seinem Traum nicht abbringen lässt: „Die Generali-Arena muss bei jedem Heimspiel zumindest zu drei Viertel voll sein, das ist mein großes Ziel, das will ich erreichen!“