Schlager-Queen Andrea Berg hält wieder in Österreich Hof - und das, noch bevor sie zu ihrer MOSAIK-Live Arena Tour ansetzt. Diesmal ist sie nämlich am Samstag im Klagenfurter Wörthersee-Stadion zu Gast. Zuletzt noch in Berlin, bringt sie ihre Bombast-Show nach Kärnten mit und wird dabei rund 20.000 Fans mit auf eine Reise nehmen.