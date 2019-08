Das war natürlich keine schöne Ansage: Anna Netrebko musste ihren zweiten Auftritt als „Adriana Lecouvreur“ in Cileas Oper aufgrund einer schweren Erkältung absagen. Das sorgte für Unmut im Publikum, denn die Premiere der konzertanten Aufführung war ein sensationeller Erfolg. Ein wenig könnte man vermuten, dass „La Netrebko“ an ihre Grenzen gegangen ist. Unglaublich in der Höhe, beunruhigend in der Tiefe. Dazwischen zeigte sie sich sehr „society“. Gehört dazu, muss nicht unbedingt förderlich sein. Auch ihr Mann Yusif Eyvazov als „Maurizio“ war erkrankt, sang aber trotzdem. Die chinesische Sopranistin Hui He übernahm.