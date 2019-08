Es war der erste Sieg der Königlichen nach 90 Minuten in der laufenden Vorbereitung - und ein ganz wichtiger nach der 3:7-Klatsche gegen Atletico noch dazu. Dabei ging Fenerbahce durch Rodrigues sogar in Führung. Benzema drehte per Doppelpack das Spiel - Dirar gleicht nochmal zum 2:2 aus. Aber dann legte Benzema das dritte Tor nach. Alles klar? Nein! Ozans Weitschuss macht es mit dem 3:3 noch einmal spannend, ehe Nacho (62.) und Díaz (79.) den 5:3-Erfolg fixierten.