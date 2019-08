Pflegeleichter Star

Starallüren? Keine! „Er ist so pflegeleicht“, schwärmte Organisator Paul Resch. Nibali kam per Flieger nach Wien, wurde dort mit dem Auto abgeholt. Bereits heute geht es via Linz weiter zu den nächsten Rennen. Für eine niedrige fünfstellige Summe kam Nibali nach Wels. Weltstars anderer Top-Sportarten würden dafür nur müde lächeln.