In der bayrischen Gemeinde Wallerstein haben Archäologen in einem Kindergrab ungewöhnliche Grabbeigaben entdeckt. In dem 4000 bis 5000 Jahre alten Grab aus der Kupferzeit lagen zwei Miniräder aus Ton. „Bis jetzt wurden vergleichbare Miniaturräder aus dieser Zeit selten und immer nur einzeln und ohne näheren funktionalen Zusammenhang in Siedlungen gefunden“, teilte das bayerische Denkmal-Landesamt mit.