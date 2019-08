„Damit Radmer in Zukunft nicht immer wieder von der Außenwelt abgeschnitten ist, investieren wir nun knapp über zwei Millionen Euro in neue Sicherungsmaßnahmen“, erklärte Verkehrslandesrat Anton Lang bei einem Baustellenbesuch. Unterstützung in der komplexen Planung erhielt man vom Institut für Grundbau und Bodenmechanik der Technischen Universität Graz, wo man das Gefahrenpotenzial anhand von Simulationsprogrammen errechnet hat.