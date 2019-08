„Kaliumjodid-Tabletten bieten nach einem Atom-Unfall durch zeitgerechte Einnahme einen Schutz vor Einlagerung von radioaktivem Jod in die Schilddrüse und können so vor Krebs schützen“, so Bartenstein. Bescheidener Nachsatz: „Für uns ist das natürlich ein schöner Erfolg.“ Über den Auftragswert - er geht sicher in die Millionen - wurde Stillschweigen vereinbart.