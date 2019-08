Wissenschaftlich ist die Art der Ausbreitung nicht geklärt. Es ist einfach so, dass es derzeit Hotspots in der Steiermark und Kärnten gibt, wo Erkrankungen gehäuft vorkommen. Von Graz bis hinunter nach Slowenien, auch in der Oststeiermark. Dann noch im Lavanttal - darüber hinaus sind nur Einzelfälle aus anderen österreichischen Bundesländern bekannt.