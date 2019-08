Die Brutalität, die das Quartett laut Anklage an den Tag legte, sucht seinesgleichen. Demnach spähten die vier Rumänen zwischen 24 und 47 Jahren tagelang den Großarler aus. Um 14.30 Uhr verließ der Sohn des Großarlers das Haus - dies nutzte das Quartett aus und klingelte an der Tür. Als das Opfer die Tür öffnete, bekam es sofort einen Faustschlag ab. Weitere Schläge und Tritte folgten, während eine Rumänin (24) eine Pistole auf den Mann richtete, so der Leobener Staatsanwalt Walter Plöbst.