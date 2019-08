Bekannt wurde der Lokalbetreiber durch den Rechtsstreit mit Sigi Maurer. Er hatte die Politikerin geklagt, nachdem sie dem Mann Ende Mai 2018 über soziale Medien öffentlich vorgeworfen hatte, sie sei von ihm in einer privaten Facebook-Nachricht obszön beschimpft und belästigt worden. Maurer wurde deshalb in erster Instanz wegen übler Nachrede verurteilt. Im März wurde das Urteil aufgehoben und ein neues Verfahren angeordnet, der Prozess wird am 16. September wiederholt.