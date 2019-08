Grundsätzlich sei die Eigenbewirtschaftung der Sellrainer Jagd ein Erfolgsmodell, wie deren Leiter Dornauer erklärt. Der Imageschaden durch den Vorfall sei jedoch enorm. „Die Rückkehr von Bär und Wolf hat in den letzten Wochen und Monaten für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt. Die daraufhin entstandene politische Debatte in Tirol ist das eine. Der Abschuss eines Wildtieres ist aber aktuell in keinster Weise gedeckt und muss Konsequenzen nach sich ziehen.“