Auch in der amerikanischen Profi-Liga MLS rennt der Schmäh - zumindest, wenn Zlatan Ibrahimovic dabei ist. Diesmal nahm der Schweden-Bomber seinen Ex-Kollegen Bastian Schweinsteiger auf die Schaufel. Beim Wiedersehen der beiden in Orlando begrüßte Ibra Schweini mit: „Deutsche Maschine! Dafür, dass du 50 Jahre alt bist, sieht du echt scharf aus.“ Schweinsteiger und Ibrahimović spielten gemeinsam bei Manchester United. In der Nacht auf Donnerstag spielen beide für das MLS-All-Star-Team gegen Atlético Madrid.