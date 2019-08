Gut 13 Jahre lang lebte der 40-Jährige aus Eritrea in der Schweiz. Für die Polizei blieb er mit Ausnahme eines kleinen Verkehrsdelikts völlig unauffällig. Dann plötzlich ein Ausbruch häuslicher Gewalt in der vergangenen Woche: Der 40-Jährige schloss seine Ehefrau und die drei Kinder in der Wohnung ein, die Nachbarin bedrohte er mit einem Messer, dann reiste er nach Deutschland, wo es zu der schrecklichen Tat in Frankfurt kam.