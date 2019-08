Begleiter attackiert

Mehrmals rammte das Schaf Saiz del Pozo. Er stürzte über die Böschung in einen Bach und verletzte sich am Knöchel. „Meine Begleiter versuchten, das Tier zu verscheuchen. Es ging dann auch auf sie los.“ Es dauerte eine Weile, bis das Schaf von den Wanderern abließ und seiner Herde folgte. Für die Deutschen war an ein Weitergehen nicht mehr zu denken. Sie kehrten zur Berliner Hütte zurück. Von dort wurde der verletzte 38-Jährige von der Bergrettung Ginzling mit einer Gebirgstrage Richtung Tal gebracht und dann ins Spital eingeliefert.