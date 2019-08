Frontalzusammenstoß mit sieben Verletzten

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr am Mittwoch gegen 1.07 Uhr mit seinem Pkw in Hohenzell auf der B141 Rieder Straße Richtung Haag am Hausruck. Ein 29-jähriger Rumäne fuhr zu diesem Zeitpunkt mit einem Kleinbus auf der B141 in die entgegengesetzte Richtung. Im Kleinbus fuhren fünf Rumänen im Alter von 14 bis 73 Jahren mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß, wobei eine Person eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr geborgen werden musste.