Beinverletzungen bei junger Frau

Die Folge: Eine junge Frau erlitt einen Fersenbeinbruch und weitere Verletzungen am Bein. „Dunkel gekleidet war ich nicht, sondern in hellrosa und weiß“, verneinte die Zeugin die Frage, ob sie schwer erkennbar gewesen sei. In Krücken erschien sie zum Prozess, weitere vier Wochen dauert ihre Krankenstand. Ein Begleiter wurde am Daumen verletzt, als er damit gegen den Rückspiegel stieß. Zwei weitere Fußgänger kamen mit dem Schrecken davon.