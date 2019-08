Der gebürtige Südsteirer Wolfgang Fasching - mittlerweile auch schon 51 Jahre alt - kann es nicht lassen. Fünf Jahre nach seiner letzten Extremradtour („Russia Coast to Coast“) nimmt er am kommenden Montag die Durchquerung Europas in Angriff. Die Vorbereitungen auf das Projekt „Gibraltar - Nordkap“ sind längst angelaufen. „Mein Trainer Markus Kinzlbauer hat mir einen strikten Plan verordnet, dem ich seit Monaten alles unterordne. Ich fühle mich schon wieder so richtig stark!“