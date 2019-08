Dramatische Szenen am Dienstag in Ebensee: Eine Bergwanderin (54) aus Gmunden war von einem Insekt in den Hals gestochen worden und erlitt einen allergischen Schock. Die Frau wurde vom Notarzthelikopter per 40-Meter-Tau gerettet und ins Spital geflogen. Für Allergiker besteht bei Nichtbehandlung Lebensgefahr!