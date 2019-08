ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat eine Bedingung für eine mögliche Neuauflage der türkis-blauen Koalition fixiert: Das Innenministerium werde nicht mehr an die Freiheitlichen gehen. FPÖ-Chef Norbert Hofer will sich nichts vorschreiben lassen, zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ aber schmerzbefreit. Man sei es gewohnt, hart angegriffen zu werden, so Hofer.