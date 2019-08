Fatales Überholmanöver

Am Mittwoch fuhr ein 80-Jähriger aus Amstetten mit seinem Pkw in St. Peter am Hart auf der B148 in Richtung Braunau. Nach Aussage des 27-jährigen Enkels und einem Zeugen, der vor seinem Großvater fuhr, setzte der 80-Jährige zum Überholen an. Als sich dieser auf gleicher Höhe mit seinem Fahrzeug befand, kollidierte der 80-Jährige mit dem entgegenkommenden Pkw einer 20- Jährigen aus dem Bezirk Braunau/Inn.