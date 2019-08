Die meisten Fotografen warten wohl ihr ganzes Leben vergeblich auf einen derartig spektakulären Schnappschuss, wie er dem US-Amerikaner Chase Dekker vor der Küste Kaliforniens durch einen glücklichen Zufall gelungen ist: Der Naturfotograf drückte just in jenem Moment auf den Auslöser, als ein Seelöwe in das Maul eines Buckelwals fiel!