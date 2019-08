Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht auf Mittwoch durch Aufbrechen einer Notausgangstüre in Büroräumlichkeiten eines Betriebes in Münster ein. Innen brach er eine weitere Tür auf und durchsuchte die Büros. „Der Unbekannte stahl schließlich einen Tresor in dem sich Bargeld und Gutscheine befanden“, schildert die Polizei. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.