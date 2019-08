Seit der letzten Juni-Woche ist eine Agentur, die zuvor einen Ausschreibungsprozess durchlaufen musste, daran bei diesem Prozess zu helfen. Es wurde ein Fragebogen erstellt mit den Kernthemen, wo sind Probleme in der Ist-Situation, was soll in Zukunft anders werden, wie sollen die Kompetenzen verteilt werden, und schließlich soll auch der Entscheidungsprozess an der Spitze wesentlich schneller gemacht werden. In einem zweitägigen Workshop in Kitzbühel soll ein genauer Fahrplan erstellt werden, damit dann im Herbst eine Generalversammlung die Änderungen beschließen kann.