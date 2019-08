Liveaction-Fluchtspiel im Wiener Museumsquartier

Reale Bilder integriert

Dazu entsteht in den erweiterten Räumlichkeiten des ehemaligen math.space auf rund 300 Quadratmetern eine künstlerisch gestaltete Erfahrungswelt, die sich mit dem Thema Flucht in einer mehrdeutig-kritischen Auseinandersetzung beschäftigt. Die Besucher werden in mehr oder minder ausweglose und damit emotional schwierige Situationen gebracht, um so eine Ahnung von den Ängsten und Herausforderungen zu bekommen, mit denen flüchtende Menschen konfrontiert sind. Dabei werden auch reale Bilder von Fluchterfahrungen in die Räume integriert werden.