Avocados brauchen suptropisches Klima? Dachten Sie! Die Lieblingsfrucht vieler Veganer wächst sogar in unseren Breiten. Wer die Avocado selbst anbaut, geht einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Denn die meisten Avocados, die wir verzehren, sind tausende Kilometer gereist, nur, um auf unseren Tellern eine gute Figur zu machen. Der Verzehr von Avocados ist also alles andere als nachhaltig. Ein weiterer Grund also, die gesunde Superfrucht selbst anzubauen. Entweder pflanzen Sie den Kern ein oder Sie wählen eine bereits gekeimte Pflanze. Folgendes sollten Sie dabei beachten: