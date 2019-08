In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der Kronen Zeitung schildern ihre persönlichen Eindrücke. In der ersten Folge bleiben wir natürlich am heutigen 1. August, reisen aber zurück zum 1. August 1976, als nach dem Einsturz der Reichsbrücke in Wien die Erde bebt und Sport-Legende Niki Lauda am Nürburgring gerade noch dem Flammeninferno entkommt.