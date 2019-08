Verkostung von Hanf-Drinks in der Wiener City

Ab dem 2. August ist im Getränkesortiment von „Sand in the City“ auch der Hanf-Drink „2B to be Hemp“ aufgenommen. Anlässlich dessen wird von 20 bis 22 Uhr bei gratis Hanf-Getränken und Hanf-Gin gefeiert. Zwischen den zwölf Beach-Bars können Gäste an diesem Abend die Neugier stillen und ein paar Getränkekreationen mitten in der Beach-Atmosphäre kosten. Gleich beim Eingang der Location kann verkostet werden. Mit dabei ist auch Testimonial Wendy Night persönlich.