Zimmerwarme Eier in kochendem Wasser 4,5 Minuten lang kochen. Danach kalt abspülen und vorsichtig schälen. Faschiertes mit etwas Blutwurst vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gerne darf auch etwas Apfel hineingerieben werden. Das macht die gebackenen Eier etwas süßlicher und kommt so auch bei Kindern gut an. Je nach Größe der Eier kann die benötigte Masse variieren. Arbeiten Sie also am besten nach Gefühl. Falls ihnen zu viel Masse überbleiben sollte, macht sie sich auch sehr gut, wenn sie einfach zu faschierten Laberln weiterverarbeitet wird. Wenn alles bereit ist, eine Panierstraße mit Mehl in der einen, verquirlten Eiern in der zweiten und Bröseln in der dritten Schüssel vorbereiten. Die Eier mit der Faschierten-Masse umhüllen und danach panieren. In einer hohen Pfanne etwa 2 cm hoch Öl erhitzen. Dazu eignen sich Sonnenblumen- oder Rapsöl am besten. Die panierten Eier darin 10-12 Minuten lang ausbacken. Dabei häufig wenden. Wenn die Schottischen Eier außen schön goldbraun sind, herausnehmen und mit etwas Küchenpapier das überschüssige Fett abtupfen. Etwas abkühlen lassen und genießen.