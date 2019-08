Traum hält an

In dieser Saison fährt der Formel-3-Europameister für das Prema-Powerteam in der Formel 2, der höchsten Nachwuchskategorie der Motorsport-Königsklasse. Auch wenn sein sportliches Jahr bisher ziemlich durchwachsen verlief, hält er an seiner Hoffnung auf einen Aufstieg in die Formel 1 und ein Cockpit bei Ferrari fest. „Im Endeffekt bin ich mit dem Traum aufgewachsen, in diesem roten Auto zu sitzen. Und dieser Traum hält an“, betonte Mick Schumacher, der am Wochenende im Ferrari 2004 von Michael Schumacher sitzen durfte (im Bild oben).