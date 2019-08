In versteckten Hauseingängen sitzen ältere Damen, die an filigranen Kunstwerken arbeiten und sich dabei gerne über die Schulter blicken lassen. Eine fast vergessene Tradition wird hiermit in Offida am Leben erhalten: das Spitzenklöppeln – echte Marken-Ware sozusagen. Ein eigenes Museum erzählt Interessierten viel über die Geschichte. In dem sonst eher ruhigen 4000-Einwohner-Städtchen herrscht im Karneval verrückter Ausnahmezustand. Am Faschingsfreitag wird ein Bulle durch die Straßen gejagt und schlussendlich im Herzen der Stadt auf der Piazza del Popolo vor dem Rathaus „erlegt“. Aber keine Sorge, hier kommt kein Tier zu Schaden, handelt es sich doch um eine Verkleidung. „Das war allerdings nicht immer so: bis zum Jahr 1915 war es noch ein echter Bulle, der getötet wurde“, erzählt Reiseleiter Nicolas.