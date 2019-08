Im Falle einer rund 250 Meter langen Blutspur am Grazer Hauptbahnhof, die am 19. Juli entdeckt worden war, liegt nun eine Beschreibung des Verletzten vor, der diese hinterlassen hatte. Der Mann dürfte etwa 20 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und von sportlicher Statur sein. Eine strafrechtlich relevante Tat liege nicht vor, es dürfte sich um eine Verletzung an seinem rechten Arm handeln, die stark blutete.