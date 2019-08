Statt Essen in Plastikverpackungen sollten Sie Ihre Speisen lieber in Lunchboxen, am besten aus Edelstahl, mitbringen. Statt Alufolie gibts Bienenwachstücher, diese sind waschbar und können vielseitig wiederverwendet werden. Wer auf Taschentücher verzichtet und lieber Stofftücher verwendet, spart zusätzlich Abfall ein.