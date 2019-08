Dass die Gesetze der Schwerkraft in diesem testosterongetränkten Buddy-Movie brachial ausgehebelt werden, ist logisch. Auch die Unkaputtbarkeit der beiden in diesen temporeichen Kracher involvierten Kultglatzen steht nie infrage. Und so unterhält das virirlemuskelbepackte Star-Tandem einfach mit viel Over-The-Top-Turbo-Action und brettert mit Highspeed um die Welt. Was haben die eigentlich im Tank?