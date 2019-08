Der 20-jährige Mann aus Afghanistan gab auf einer Polizeistation in Salzburg die Vorwürfe an und blieb vorerst bei der mündlichen Schilderung. Bei der schriftlichen Einvernahme widerrief er plötzlich alles: Er sei betrunken gewesen. Der Vorfall hatte sich zuvor in einem Etablissement zugetragen: Der Mann habe bezahlt und sei nicht zu seiner Zufriedenheit bedient worden. Beamte klärten ihn dort über die rechtliche Lage auf. Der junge Mann ließ sich danach zu der Falschansage hinreißen.