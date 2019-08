Es waren Tausende Tennisfans, die am Dienstag das Gelände des größten Sandplatzturnieres der Alpenrepublik stürmten. Und es schwebte ein süßer Duft von Frauenparfüms über der Anlage. Denn während sich auf den Plätzen in der Gamsstadt alles um die Herren der Schöpfung drehte, waren abseits davon beim „Krone“-Ladies Day naturgemäß viele weibliche Tennisfans am Start. Der Run auf das limitierte Ticketkontingent war besonders groß – schon vor Mittag waren die 1000 Karten, die extra für alle Frühaufsteherinnen aufgelegt wurden, restlos vergriffen.