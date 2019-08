Diesen Sommer scheint es regelrecht auszuarten. „Alleine in den letzten zwei Wochen musste fünfmal der hier entsorgte Müll weggebracht werden“, so Stadlmann. Grasschnitt wird an der Pilgerstätte genauso achtlos abgeladen wie Bauschutt. „Wir haben Fliesen und Ziegel gefunden, die von einem Bad- oder WC-Umbau stammen dürften“, berichtet der Obmann.