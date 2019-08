Kaffee und Jause in einem und auf die Hand? Dafür eignen sich Kaffee-Muffins ausgezeichnet. Dazu 200 g Weizenmehl mit 1 El Kakaopulver, 1 Tl Backpulver, 1 Prise Salz und 1 Prise Zimt vermischen und zur Seite stellen. 125 g weiche Butter mit 50 g Kristallzucker aufschlagen. Abwechselnd 2 Eier und die trockenen Zutaten unterrühren. Zuletzt noch 6 El Kaffeelikör und 6 El Milch einlaufen lassen und rühren, bis sich alles verbunden hat. Anschließend in Muffinförmchen füllen und bei 200° C (Ober- und Unterhitze) im vorgeheizten Backrohr 20 Minuten lang backen.