Bei Polizei gestellt

Nach der Veröffentlichung eines Bildes des mutmaßlichen Täters am Dienstag betrat noch am selben Tag gegen 17 Uhr schließlich der Tatverdächtige selbst die Polizeiinspektion Hermann-Bahr-Straße und stellte sich. In der darauffolgenden Vernehmung zeigte sich der junge Verdächtige geständig, den 18-Jährigen ausgeraubt zu haben. Der 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, so die Polizei.