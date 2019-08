Auch ältere Personen müssen das kühle Nass mit Vorsicht genießen. „GeradeMenschen mit Herz- oder Kreislauferkrankungen könnten mit einem Schwächeanfall reagieren, wenn sie sich zu sehr anstrengen. Wer in See oder Meer zu weit hinausschwimmt, sollte stets bedenken, dass es draußen am Wasser keine Gelegenheit gibt, sich irgendwo auszuruhen und neue Kräfte zu sammeln“, so der Experte. Die häufigsten Ursachen für Badeunfälle stellen demnach Leichtsinn und Überschätzung dar. „Außerdem wären viele Notfälle zu vermeiden, wenn die Baderegeln befolgt würden“, erinnert Dr. Schreiber: Jeder sollte sich abkühlen, bevor er schwimmen geht, weil der Temperaturunterschied zwischen Flüssigkeit und Körper den Organismus belastet. Mit vollem oder ganz leerem Magen am besten gar nicht „plantschen“. Sobald einem kalt wird,das Wasser verlassen und nasses Badezeug durch trockenes ersetzen.